Hakan Fidan dünyaya duyurdu! Türkiye'den İsrail'e büyük darbe
Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya müdahil oluyor' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir. Şüphesiz bu saldırıların hukuki düzlemde de yargılanması gerekmektedir.
Türkiye olarak, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik.
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