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Gündem Hakan Fidan BM’de konuştu: Dünya beşten büyüktür!
Gündem

Hakan Fidan BM’de konuştu: Dünya beşten büyüktür!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Hakan Fidan BM’de konuştu: Dünya beşten büyüktür!

Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'nin yapısı hakkında eleştirilerde bulundu. Bakan Fidan, "Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti.

Uluslararası toplum ve BM'nin "tarihi bir sınavdan" geçtiğini kaydeden Fidan, kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını belirtti.

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada, “Hem uluslararası toplum hem de Birleşmiş Milletler tarihi bir sınavdan geçiyor. Kriz ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz azalıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşiyor. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa ve başarısız devletlere zemin hazırlıyor. İslam'a karşı nefret ve yabancı düşmanlığı bu zeminde güç kazanmıştır" dedi.

Hakan Fidan, BM'nin gereken liderliği gösteremediğini vurguladı:

"Ne yazık ki Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor. Bugün küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, umutsuzluğa karşı umudu, yoksulluğa karşı refahı, adaletsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı barışı savunacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var."

Bakan Fidan, Genel Kurul’da kabul edilen kararların, birkaç ülkenin onaylamamasıyla Güvenlik Konseyi’nden geçemediğine dikkat çekti:

“Daha adil, kapsayıcı ve etkili birçok taraflı modele ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de, özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır. Aslında dünya 5'ten büyüktür. Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar Güvenlik Konseyi yüzünden uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkenin iradesine bırakılamaz."

 

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