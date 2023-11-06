Hakan Fidan Blınken'dan 'acil' ateşkes istedi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme hakkında diplomatik bir kaynaktan açıklama geldi.

İHA'da yer alan haberde, diplomatik kaynağın, "Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı" dediği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede İsveç’in üyeliği çerçevesinde NATO’nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.