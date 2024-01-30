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Gündem Hakan Fidan Anadolu Ajansı'nın o fotoğrafını seçti! 'Kanayan bir yara'
Gündem

Hakan Fidan Anadolu Ajansı'nın o fotoğrafını seçti! 'Kanayan bir yara'

Yeniakit Publisher
2024-01-30 23:43:00 -

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı’nın “Yılın Kareleri” oylamasında fotoğraf seçimini yaptı.

Bakan Fidan, Gazzeli baba ve oğlunun bulunduğu fotoğrafı seçerek "dayanışma" mesajı verdi.

Öte yandan Hakan Fidan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkındaki kararına ilişkin de, "Gazze'deki savaş suçlarının failleri mutlaka cezalandırılmalı. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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