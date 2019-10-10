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Hakan Demir kimdir? Birgün’ün internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına mı alındı?

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye içindeki terör örgütü PKK sevicileri de kara propogandalarına başladı. PKK paçavrası BirGün Gazetesi, sosyal medya hesabından sivil halkın vurulduğu yalanını servis ederek büyük bir skandala imza attı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatması sonrasına terör örgütünün yalanları, BirGün gazetesi üzerinden servis edildi. Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Birgün Gazetesi’nin internet sorumlusu Hakan Demir’in göz altına aldığı duyuruldu. Peki Hakan Demir kimdir?

10 Ekim 2019 Perşembe 10:50
Hakan Demir kimdir? Birgün’ün internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına mı alındı?

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye içindeki terör örgütü PKK sevicileri de kara propogandalarına başladı. PKK paçavrası BirGün Gazetesi, sosyal medya hesabından sivil halkın vurulduğu yalanını servis ederek büyük bir skandala imza attı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatması sonrasına terör örgütünün yalanları, BirGün gazetesi üzerinden servis edildi. Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Birgün Gazetesi’nin internet sorumlusu Hakan Demir’in göz altına aldığı duyuruldu. 

PKK'nın sözcülüğüne soyunan Birgün Gazetesi'nden yapılan açıklamada, "Gazetemizin internet sorumlusu Hakan Demir sabaha karşı evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Demir'in, Vatan Emniyet'te tutulduğu öğrenildi." denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, da bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan gözaltı kararı verdi.

Paçavra Birgün, Barış Pınarı Harekâtı'nı böyle duyurdu!

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:50
  1. İstanbul
  2. Hakan Demir kimdir?
  3. Birgün’ün internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına mı alındı?

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