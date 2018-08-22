Hakan Çavuşoğlu: Hedefteki ülke Türkiye

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "AK Parti, bin, iki bin yıllık inanç ve devlet geleneğimizin dönemimizdeki ana omurgasıdır. AK Parti, bir değerler silsilesidir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğe doğru hızlı bir şekilde yürüyeceğini vurgulayarak, "Türkiye eskiden olduğu gibi ensesine vurularak lokması alınan olmaktan çıkmıştır. Türkiye'yi kontrol etmek isteyenlerin artık bunu bilmesi ve öğrenmesi lazım. Türkiye, kendi ülkesinin ve milletinin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Tek kutuplu dünyada, tek bir kutba angaje olmayacaktır. Türkiye partnerlerini, iş birliği yaptığı ülkeleri çeşitlendirecektir." diye konuştu.

'ADAM BİZİ DOLARLA TERBİYE ETMEYE KALKIYOR'

Türkiye'nin sanayisini geliştirip ihracatını artırarak bölgede rol ve iddia sahibi bir güç olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada her şey ortadadır. Müttefik olarak gördüğümüz bir devletin başı, Twitter üzerinden, medya önünde açıkçası müttefiki olarak göstermiş oldukları Türkiye'yi hedef alma cüretini göstermektedir. Adam bizi dolarla terbiye etmeye kalkıyor. Ey bre gafil, Çanakkale'de çarığını kaynatarak çorbasını içen bir ecdanın torunlarını sen dolarla korkutabilir misin? Türkiye aynı zamanda tarih yazıyor, tarihini yaşıyor. Millet yeniden tarihin kendisine tevarüs ettiği misyonunu o yüce misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Bu millet dolardan korkmaz. Bu millet, tank, demir yığınlarından, mermiden korkmadı sen bu milleti dolarla korkutamazsın, teslim alamazsın, boyunduruk altına alamazsın, diz çöktüremezsin. Ne yaparsan yap beyhude. Biz Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelecek kapasiteye de birikime de ekonomik parametreye de sahibiz."

'HEDEF ALINAN TÜRKİYE'DİR'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünü hatırlatarak, "Türkiye tüm yatırımlarını yapmaya, zenginleşmeye devam ediyor. İhracatımız artıyor. Enflasyonumuz 2002 yılından önceki gibi yüzde 71,5 değil, ortalama yüzde 10,5. Tüm bunlar Türkiye iken bu parametreler varken, bu dolardaki yükseliş, dalgalanma tamamen sentetiktir, sunidir. Tamamen hedef alınan Türkiye'dir. Bunlara inanmayınız, bunlar geçicidir. Biz bunların üstesinden geleceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'Yİ SINIRLAMAYA ÇALIŞYORLAR'

Türkiye'ye dolar ve ekonomik savaş üzerinden rol biçmeye çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiyeyi sınırlamaya, belli bir kalıbın içerisine sığdırmaya çalışıyorlar ama nafile. Dünyada eksen, güç odakları, sermaye yer değiştiriyor. İbni Haldun'un güzel bir teorisi vardır. 'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler.' Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı ne yaparsan yap. Asıl mesele, 4 bin tır silah verdiği o projeyi çökerttiğimiz meselesidir. Mesele, S 400'dür. Türkiye'nin kendine çıkar odaklı iradesini ortaya koyma meselesidir. Mesele, 'Bir kuşak, bir yol projesidir.' Eski İpek Yolu projesini birçok ülke ile yeniden canlandırıyoruz. Çin'den çıkacak 'Bir kuşak bir yol projesi' toplam 65 ülkeyi ilgilendiriyor. Aynı zamanda deniz yolunu da kapsıyor ve Çin'in ve Avrupa Birliğinin bütün malları ve bu hattın üzerinde yer alan 65 ülke, bu suretle hem zenginleşecek hem de sermaye sadece buraya odaklanacak. Bu ülkeler dünya ekonomisinin üçte birine hükmediyorlar. Dert bu aslında. Dert Çin'i, Uzak Asya'yı, Avrupa Birliği'ne bağlayan koridorlardır aslında."

Bayramlaşma törenine, eski İçişleri Bakanı ve Bursa milletvekili Efkan Ala, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.