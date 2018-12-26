Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, galibiyete hasret
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Frosinone ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takımın galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.26 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
Milan deplasmanda Frosinone ile golsüz berabere kaldı. İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone'nin konuğu oldu.
Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı
Comunale Matusa Stadyumunda oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi.
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