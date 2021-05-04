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Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic'e şok
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic'e şok

İtalyan ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medyada takipten çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:22:00 -
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic'e şok

Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımdan ayrılcağı konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımın dünyaca yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

İtalyan devi Milan ile sezon sonu yollarının ayrılması beklenen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

Milli futbolcumuz, takımın dünyaca yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, 27 yaşındaki futbolcunun Milan'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılcağı konuşuluyor. Yıldız futbolcuyla Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve Inter gibi Avrupa devleri ilgileniyor. Hakan, bu sezon Milan ile Serie A, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 39 maçta 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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