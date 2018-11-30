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Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Lens de yer aldı

30 Kasım 2018 Cuma 10:26
Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

UEFA, Avrupa Ligi'nde 5. haftanın ardından İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve 5-2 mağlup ettikleri Lüksemburg temsilcisi Dudelange karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu'nu haftanın futbolcusuna aday gösterdi.

Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg deplasmanında, siyah-beyazlı ekibin ilk ve son golünü atan Hollandalı futbolcu Lens de aday gösterilen futbolculardan biri oldu.

Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes, UEFA'nın diğer adayları arasında yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:26
  1. haftanın futbolcusu
  2. Hakan Çalhanoğlu
  3. Jeremain Lens
  4. UEFA Avrupa Ligi

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