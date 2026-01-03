Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme! Görüşmeler başladı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesini uzatmak için resmi temaslara başladı. Orta sahadaki liderliği ve istikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Çalhanoğlu’nu kadroda tutmak isteyen kulüp, süreci yakından takip ediyor. Sözleşme yenileme görüşmeleri, yıldız oyuncunun kariyerinin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.
Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı. İtalyan ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusuyla sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı aktarıldı.
CORRIERE DELLO SPORT: GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Corriere dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için masaya oturdu. Kulübün, orta sahadaki liderliği ve istikrarlı performansı nedeniyle milli oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.
