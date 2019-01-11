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Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor mu? Hakan Çalhanoğlu hangi takıma transfer olacak?

Adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Peki Hakan Çalhanoğlu hangi takıma transfer olacak?

11 Ocak 2019 Cuma 16:35
Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor mu? Hakan Çalhanoğlu hangi takıma transfer olacak?

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoglu, Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig yolunda. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun gitmesine olumsuz rapor verdiği 25 yaşındaki futbolcu, buna rağmen gönderilecek.

Alman Kulübü'nün transfer için yaptığı teklifin 20 milyon Euro civarında olduğu ve prensipta anlaşma sağlandığı dile getiriliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer öncesinde arasının çok iyi olduğu Gattuso ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşme olmadan teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

Yıldız futbolcu 2017 Temmuz'unda Bayer Leverkusen'den Milan'a 21,3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Hakan bu sezon Milan formasıyla çıktığı resmi mücadelelerde 22 maçta 1 gol ve 9 asist kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:35
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