  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hakan Çalhanoğlu İtalya'da zirveye oturdu
Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da zirveye oturdu

Son maçta 2 gol pası daha veren Hakan Çalhanoğlu, Serie A'a bir çok ünlü ismi geride bıraktı ve Roma'dan Mkhitaryan ile birlikte en çok asist yapan oyuncu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 08:39:00 -
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da zirveye oturdu

Serie A zirvesinde Hakan Çalhanoğlu var. Bir süre görev yapamadıktan sonra Crotone mücadelesinde forma giyen ve iki asist yapan Hakan Çalhanoğlu, böylece bu sezon İtalya'da en çok asist yapan iki oyuncudan biri oldu.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 8 asist yaptı ve Roma'dan Henrikh Mkhitaryan ile birlikte Serie A'da en çok asist yapan oyuncu oldu. Bir çok yıldızı geçen Hakan bu sezon 2 tane de gol kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden tepki: Vicdanları kanattı
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden tepki: Vicdanları kanattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Boğaziçi Üniversitesi’deki eylemlere katılan bazı grupların Kabe’mize karşı..
Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı
Gündem

Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü..
Almanya'da Türkiye şaşkınlığı! Böyle duyurdular
Korona Virüs

Almanya'da Türkiye şaşkınlığı! Böyle duyurdular

Türkiye'nin koronavirüs aşılama sürecindeki başarısı Alman medyasında gündem oldu. Almanya'nın Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirten Alma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay