Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kabustan uyandı

UEFA Avrupa Ligi'nde F Grubu 5. hafta karşılaşması Giuseppe Meazza'da oynandı ve Milan maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milan 21. dakikada Cutrone ile öne geçerken, Dudelange 39. dakikada Stolz ve 49. dakikada Turpel ile İtalya'da bir anda soğuk duş etkisine neden oldu.

Milan'da bu dakikadan sonra teknik direktör Gattuso 52. dakikada yıldızı Suso'yu oyuna sürdü ve galibiyet geldi. Milan 66. dakikada Stelvio'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı, 70. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle üstünlüğü ele geçirdi. 78. dakikada Schnell'in kendi kalesine, 81. dakikada da Borini'nin attığı goller maçtaki skoru belirledi: 5-2.

İkinci sıraya yükseldi

Bu sonucun ardından Milan grupta puanını 10 yaptı ve Betis'in ardından 2. sırada yer aldı. Lüksemburg temsilcisi Dudelange ise 5 maç sonunda puansız olarak grubun dibinde kaldı.

Grubun son haftasında Milan deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak ve 2 farklı yenilgi almaması durumunda gruptan çıkacak. Dudelange ise son haftada evinde gruptan çıkmayı garantileyen Betis'i konuk edecek.