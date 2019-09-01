Hakan Çalhanoğlu attı Milan 3 puanı kaptı
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan İtalya Serie A'nın 2'nci haftasında sahasında Brescia'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.01 Eylül 2019 Pazar 13:24
Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Suso'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65'inci dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A'da ilk galibiyetini elde etti.
Milan, Serie A'nın 3'üncü haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak
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