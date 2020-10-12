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Siyaset Hakan Bayrakçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na 'zeka' göndermesi
Siyaset

Hakan Bayrakçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na 'zeka' göndermesi

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere." şeklinde ifadeler kullandığı CHP'ye yakın anketçi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, "Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 01:29:00 -
Hakan Bayrakçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na 'zeka' göndermesi

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdiği yanıtta, "İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine cevaben "Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere" ifadelerinin üzerine Hakan Bayrakçı Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu'na 'zeka' göndermesi

Bayrakçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Bayrakçı'nın paylaşımı:

Ne olmuştu?

Hakan Bayrakçı, canlı yayında Kaftancıoğlu'na yönelik, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir Tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti.

Bunun üzerine Kaftancıoğlu Twitter hesabından Bayrakçı'ya ağır ifadeler kullanarak 'hayvan' şeklinde göndermede bulunmuştu.

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