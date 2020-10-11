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Gündem Hakan Bayrakçı'dan Canan Kaftancıoğlu isyanı!
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan Canan Kaftancıoğlu isyanı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu çok sert sözlerle eleştiren Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Kaftancıoğlu'nun Ermeni tweetlerini hatırlatarak, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı bunu diyemez. Ermeni soykırımı yaptığımızı iddia eden bir tweet atamaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 01:46:00 -

Katıldığı televizyon programında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, "Her 24 Nisan'da Ermeni soykırımı olduğunu ima eden il başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 24 Nisan'da ne oldu? Neyi kasttetiğimi biliyorsunuz. 1915 desem bir şey hatırlar mısınız? Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı bunu diyemez. Ermeni soykırımı yaptığımızı iddia eden bir tweet atamaz. Hangi akıl bu insanı il başkanı tutar partisinde. O CHP üyelerinin tamamına sorsunlar yüzde 80'ni benim söylediğimi destekler" diyerek CHP yönetimine de tepki gösterdi.

 

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