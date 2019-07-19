ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan ancak "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye olacak Atilla, bugün serbest kalacaktı. Türkiye'ye dönmesi beklenen Atilla'nın, ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinden tahliye edilerek, Türkiye'ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne (ICE) teslim edildi.

Avukatından açıklama geldi

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.