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Gündem Hakan Atilla Borsa İstanbul'dan neden istifa etti?
Gündem

Hakan Atilla Borsa İstanbul'dan neden istifa etti?

Hakan Atilla niye istifa etti? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti. İstifa haberinin duyulmasının ardından pek çok kişi Hakan Atilla’nın neden istifa ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Hakan Atilla neden istifa etti?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 12:09:00 -
Hakan Atilla Borsa İstanbul'dan neden istifa etti?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. İstifa hakkında açıklama ise Borsa İstanbul’dan geldi. Peki, Hakan Atilla niye istifa etti?

Hakan Atilla Borsa İstanbul'dan neden istifa etti?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir” denildi.

Hakan Atilla istifası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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