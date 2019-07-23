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Hakan Atilla, ABD’den Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına getirildi

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.

23 Temmuz 2019 Salı 23:30
Hakan Atilla, ABD’den Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına getirildi

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.



ABD’de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın,New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan gerçekleştirilecek bir uçuş ile Türkiye’ye gönderileceği kaydedildi. Şuan için havalimanına transferi gerçekleştirilmiş olan Atilla’nın yarın sabah saatlerinde Türkiye’de olması bekleniyor.



ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York’taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye iade edilmek üzere Cuma günü cezaevinden çıkarılarak Göçmenlik Dairesi polislerine teslim edilmişti.



Hakan Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla’yı hakkındaki 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:30
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