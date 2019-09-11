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Hakan Arslan: “Başakşehir’i yenmemiz lazım”

Süper Lig’in 4.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Hakan Arslan: “Başakşehir’i yenmemiz lazım”

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir karşısında kazanmaları gerektiğini söyledi.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra istasyon çalışması yapan Yiğidolar, dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip çift kale maçla idmanını tamamladı.



“Çıkış yakalamak istiyoruz”


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli oyuncu Hakan Arslan, ligde oynadıkları 3 haftayı değerlendirdi. Arslan, çıkış yakalamak istediklerinin altını çizerek, “İstanbul’a gideceğiz Başakşehir maçı için. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç. Fakat biz de artık çıkış yakalamak istiyoruz. Sonuçta milli maç arasına kadar 3 maçlık bir periyodumuz oldu. Lige çok iyi başladık Beşiktaş’ı yenerek. Belki Beşiktaş’ı yendikten sonra hedefler büyüdü gibi hissetti taraftar. Biraz heyecanlandırdık açıkçası. Taraftarlarımız devamını bekliyorlardı doğal olarak bizden. Biz de bu yönde ilerlemek istiyorduk. Sezona damga vurmak istiyorduk fakat Rize’de beklemediğimiz bir mağlubiyet ve ardından iç sahada kesin kazanmamız gereken Gazişehir Gaziantep takımıyla berabere kalmamız, birazcık takımımızı demoralize etmiş olabilir” dedi.



“Başakşehir’i yine yenebiliriz”


Medipol Başakşehir’i önceki sezonlarda yendiklerini hatırlatan Arslan, “Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir maçlarında İstanbul’da özellikle büyük takımlara karşı çok iyi bir performans sergiledik. Yine yapabiliriz. Daha iyi dönemlerinde de kazanmış olduğumuz maçlar oldu Başakşehir’e karşı. Ben ümit ediyorum ki tekrardan bu başarıyı sağlayabiliriz. Takımımız bunu yapacak güçte ve kalitede. Onun için Başakşehir’i yenmemiz lazım. Eğer gerçek kimliğimizi ortaya koyarsak kazanırız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
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