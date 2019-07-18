Hakan Arıkan kampa katıldı İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Eray İşcan’ın sakatlanmasından sonra kaleye takviye yaptı. Geçen sezon Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Hakan Arıkan yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelen Hakan Arıkan sağlık kontrollünden geçtikten sonra takıma katılmak için Avusturya’ya gitti.

Bugün sabah yapılan antrenmanda takımla ilk çalışmasını gerçekleştiren Hakan Arıkan, yeni sezondan umutlu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.