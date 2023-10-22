HAK-İŞ’ten vergi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınsın

HAK-İŞ’in, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar karşısında sorumlu davrandığını belirten Arslan, çalışanların haklarının korunması konusunda risk almaktan kaçınmadıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Üçlü Danışma Kurulu toplantısına katıldıklarını anımsatan Arslan, toplu sözleşme sistemi, belediye ve belediye şirketlerinin de Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alınması, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadroya alınması, 6772 sayılı Kanun kapsamında kamuda çalışan işçilere verilen ilave tediyenin belediye şirketlerindeki çalışanlara da verilmesi, geçici mevsimlik işçilerin 12 ay çalışabilmesi gibi taleplerini Bakan Vedat Işıkhan’a ilettiklerini anlattı.

Köklü bir vergi reformu şart

Arslan, Türkiye’deki vergi sisteminin adil ve hakkaniyetli olmadığını da dile getirerek şöyle devam etti: “Devlet sadece yakaladığından vergi alıyor. Ne yazık ki halen yüzde 30’un üzerinde kayıt dışı istihdamımız var. Aynı zamanda kayıt dışı çalışan göçmenlerimiz var. Ülkemizde bu konuda vergi denetimi ve kayıt dışıyla mücadele konusunda istediğimiz oranda bir mücadele yok. Hem kayıt dışılığın önlenmesi hem de sendikal örgütlülüğün önünün açılması için mevzuat değişikliğine ihtiyacımız var. Kriz dönemlerinde verginin sabitlenmesini ve bu dönemde çalışanların, emekçilerin, ücretlilerin vergilerinin yüzde 10 ile sınırlandırılarak krizden en az hasarla çıkılmasının sağlanması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir vergi reformuyla çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan ve aile yükümlülüklerini de dikkate alan bir modelin ülkemize kazandırılmasını istiyoruz.”

Doğrudan vergilerden daha fazla dolaylı vergiler ödenmesini kabul etmediklerini kaydeden Arslan, dolaylı vergilerde adaletli bir sistemin asla olamayacağına işaret etti.