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Hak-İş'ten oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine destek

Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Ne zaman analarımızın yüreklerindeki evlat ateşi söner, huzura kavuşurlarsa Türkiye Cumhuriyeti de o gün refaha kavuşacaktır." açıklamasında bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:02
Hak-İş'ten oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine destek

Hak-İş Kadın Komitesi, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdi.

Komite Başkanı Fatma Zengin, yazılı açıklamasında, terör örgütlerinin gençleri kandırarak ve zor kullanarak hain emellerine alet ettiğini belirtti.

Terör ile mücadelenin sadece devletin görevi olmadığını vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin de bu konuda görevlerinin bulunduğunu vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

"Analarımızın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı onurlu ve haklı oturma eylemine destek veriyoruz. Ne zaman analarımızın yüreklerindeki evlat ateşi söner, huzura kavuşurlarsa Türkiye Cumhuriyeti de o gün refaha kavuşacaktır. Ne evlatları analarından ayırmaya ne anaları evlatlarından ayırmaya ne de vatandaşı ülkesinden ayırmaya terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Başaramayacaklar! Anaların gözyaşlarına kurşun işlemez. Hak-İş Kadın Komitesi olarak, on binlerce emekçi kadınımızla Diyarbakır'daki demir yürekli anaların yanındayız."

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:02
  1. Diyarbakır anneleri
  2. Hak-İş
  3. Hak-İş Kadın Komitesi
  4. Anadolu Ajansı

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