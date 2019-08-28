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Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Hak-İş Genel Başkanvekili Mehmet Şahin:- "30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük önem taşıyor"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, "30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un ülkenin düşman işgalinden kurtuluşu ile milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un, Türk milletinin istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu gün, cumhuriyetin temellinin atıldığı, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği, tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığına, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermediğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük önem taşıyor. Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi korkusuzca hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların, tankların, tüfeklerin, uçakların ve bombaların karşısında göğsünü siper etmiştir."

Mehmet Şahin, vatanın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin 97'nci yıl dönümünü kutladı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. HAK-İş Genel Başkanvekili Mehmet Şahin

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