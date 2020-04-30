Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesi gerektiğini söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır Şube Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak üzere Yenişehir ilçesinde Ofis semtinde buluştu. Hak-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç’in basın açıklaması yaptığı programa, korona virüsü önlemleri sebebiyle şubeden 5 kişi katılırken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Başkan Ahmet Dinç, fesih yasaklarını olumlu bulduklarını ifade etti. Dinç, "Bu 1 Mayısta, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin Toplu İş Sözleşmesi sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İşli ol” dedi.

Dinç son olarak, güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye vurgusu yaparak, “Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek” ifadelerini kullandı.