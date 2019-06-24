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Hak-İş'in yakıp yıkmadığı emek yürüyüşüne kör,sağır,dilsiz kaldılar! Karanlık oda, Fransa'daki işçi protestosuna geniş yer ayırdı

Bolu İl Belediyesi başta olmak üzere birçok HDP ve CHP'li belediyenin hukuksuzca işten çıkardığı çalışanlara; kör,sağır ve dilsiz kalan Karanlık Oda, gözünün önündeki Bolu'yu görmezden gelirken Fransa'daki işçilerin eylemine geniş yer ayırdı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
Hak-İş'in yakıp yıkmadığı emek yürüyüşüne kör,sağır,dilsiz kaldılar! Karanlık oda, Fransa'daki işçi protestosuna geniş yer ayırdı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Karanlık Oda TV, Bolu İl Belediyesi'nden başlayarak on bir gün süren protesto yürüyüşünün ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen Hak-İş'in eylemine dair tek kelime etmeyerek; kör,sağır ve dilsizi oynarken; Fransa'da işten çıkarılan çalışanları haberleştirerek onlara geniş yer ayırdı.

'Amerikan devine büyük protesto' başlığıyla Fransa'daki işçi eylemini haberleştirerek geniş yer veren Oda TV, Bolu İl Belediyesi başta olmak üzere CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan çalışanlara ilişkin tek kelime etmedi.

'Sarı yeleklileri' de günlerce takip etmişlerdi!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında, "Biz yakıp, yıkmadık. TOMA'larla polisle karşı karşıya gelmedik. Sadece işten çıkarılan çalışanların hakkını aradık." demişti.

Böylesine demokratik bir eylemi görmezden gelen karanlık Oda, Fransa'daki sarı yeleklilerin yakıp yıkarak gerçekleştirdiği protestoları da günlerce yakından takip ederek manşetinden paylaşmıştı. Sözde insan hakları savunuculuğu yapan birçok solak medya gibi Karanlık Oda'nın da Hak-İş'li çalışanlara yapılan hukuksuzluğa sessiz kalırken, Fransa'daki işçileri yakinen takip etmesi tepkilere sebep oldu.


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
  1. Bolu
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