Hak İş kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika zam oranı ne oldu?
Toplu iş sözleşemsi Hak İş zam oranı son dakika gelişmesi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine yapılacak olan zam oranı ile ilgili olarak Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019 zam oranlarına ilişkin müjdeyi verdi. Çalışma Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam oranında anlaştık" dedi.22 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
Toplu iş sözleşemsi Hak İş zam oranı son dakika gelişmesi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine yapılacak olan zam oranı ile ilgili olarak Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019 zam oranlarına ilişkin müjdeyi verdi. Çalışma Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam oranında anlaştık" dedi.
YORUM YAZ