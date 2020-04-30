Hak-İş İzmir’den 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte fesih yasaklarını olumlu bulduklarını belirten Şimşek, ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine ‘hayır’ dediklerini ifade etti.

Hak-İş Konfederasyonu İzmir Şube Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak üzere Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Hak-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek’in basın açıklaması yaptığı programa, korona virüsü önlemleri sebebiyle şubeden 4 kişi katılırken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Başkan Gültekin Şimşek, fesih yasaklarını olumlu bulduklarını ifade etti. "Bu 1 Mayıs’ta, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz" diyen Şimşek, "Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine ‘hayır’ diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz" dedi.

“Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız”

Sendikasız ve örgütsüz çalışan bütün çalışanlara seslenen Gültekin Şimşek, “Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş’li ol” dedi. Şimşek son olarak, güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye vurgusu yaparak, “Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Hak-İş İzmir Şubesine Başkanlığına bağlı üye sendikalardan; Öz Orman-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, Öz Finans-İş İzmir Şube Başkanı Funda Bozkurt ve Öz Büro-İş İzmir Şube Başkanı İsmail Ayyıldız da katıldı.