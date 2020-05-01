Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız'dan Yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalar!

Hak-İş Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oldu.

Mehmet Özmen soracak, Dr. Osman Yıldız cevapladı.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan ve bu süreçteki taleplerini dile getiren Osman Yıldız, koronavirüs salgını sonrası döneme hazırlanılması gerektiğini, Türkiye'nin tarihinde ilk defa böyle bir krizi etkin bir şekilde yönettiğini vurguladı.

İş sağlığı güvenliğine ve toplu iş sözleşmelerinin önemine dikkat çeken Hak-İş Genel Başkanvekili Yıldız, sağlık çalışanlarıyla ilgili de özel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Yıldız, alt gelir grubundaki vatandaşlara verilen 1000 liralık desteğin düzenli hale gelmesi gerektiğini söylerken, mültecilere de eşit destekler verilmesi gerektiğini belirtti.

Osman Yıldız ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

İşte Osman Yıldız'ın konuşmasının tamamı: