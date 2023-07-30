Kamu Çerçeve Protokolü’nün belediyelerde de uygulanması talebi

Arslan, 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarını belirleyen protokolün mayıs ayında imzalandığını anımsattı. Belediye ve belediyelere ait şirketlerdeki çalışanların da protokole dahil edilmesi gerektiğini savunan Arslan, “Yetkililerce yapılan açıklamalara, yasal hükümlere rağmen bu uygulanmıyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı'mız ilan etmişti”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile belediyeler ve belediye şirketlerinin de Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edilmesi konusunda bir mutabakat sağladıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Sözleşme müzakereleri devam ederken Sayın Bilgin’le bunu konuştuk ancak TÜRK-İŞ kendi sendikalarının talebi üzerine kamu çerçeveye belediyelerin dahil edilmesine karşı çıktı. Bu karşı çıkışın ardından HAK-İŞ olarak Sayın Bakan’la ayrı bir protokol yaparak bu işi çözme girişiminde bulunduk.



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Sayın Çalışma Genel Müdürü de Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri de bu konuda Sayın Bakan’la aynı şeyleri düşündü. Kamu Çerçeve Protokolü’nün imza töreninde Sayın Cumhurbaşkanı’mız da ilan etti. Cumhurbaşkanı’mız, Kamu Çerçevesi Protokolü kapsamına giren iş yerlerini belediyeleri de dahil ederek tek tek saydı. Buna rağmen belediyelerin kapsam dışı tutulması gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Bütün muhataplarımızın, Kamu Çerçeve Protokolü’nün belediyeler için de uygulanması hususunda bizim taleplerimizi dikkate alması gerekiyor.”

"Kabul etmiyoruz"

Yüksek Hakem Kurulu’nun diğer yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez Kamu Çerçeve Protokolü’nün prensip kararlarını dikkate aldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: “Bu kapsamda bir kısım belediyelerin toplu sözleşmeleri Kamu Çerçeve Protokolü doğrultusunda sonuçlandırıldı. Ama orada da yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Yüksek Hakem Kurulu’ndaki bazı üyeler, Kamu Çerçeve Protokolü’nün prensip kararlarının kabul edilmesine karşı çıkmaya başladı. Biz işçiler olarak Yüksek Hakem Kurulu’na zorunluluktan gidiyoruz. Grev yasaklarında, greve ‘Hayır’ denildiği zaman gidiyoruz. Buna rağmen hem TİSK’in hem de işveren sendikasının buna itiraz etmesini ve yeniden geri dönülmek istenmesini asla kabul etmiyoruz.”

İkinci iş yapıyorlar

Yaşanan yüksek enflasyonun birçok iş yerindeki toplu iş sözleşmesinin ek protokollerle güncellenmesini zorunlu kıldığını dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Ek protokol imzalamadığımız iş yerlerinde maalesef işçi ücretleri, asgari ücret civarında seyrediyor. Bununla büyükşehirlerde asgari ücretle ev kirasını bile karşılama imkânı yok. Dolayısıyla bu yıkımın önüne geçmemiz gerekiyor. Belediyelerin kaynakları sınırlı olabilir ama çalışanların durumu da ortada. İstanbul’da bir araştırma yaptık. Belediye işçilerinin önemli bir bölümü ikinci iş yapıyor. Bu son derece üzüntü verici bir şey. İşçi mesaiden çıkıyor, ikinci bir işte çalışıyor. İkinci iş dediğimiz ne? Valelik, garsonluk, taksicilik. O insanlar hayata tutunmak için işten sonra bir daha çalışmak zorunda kalıyor.”

Sözleşmeler asgari ücret düzeyinde

Arslan, asgari ücretin yaygın ücrete dönüştüğüne, 6 milyondan fazla çalışanın asgari ücret seviyesinde ücret aldığına işaret etti.

Asgari ücretin diğer ücretlerden fazla artmasının özel sektördeki toplu iş sözleşmelerini de tehdit ettiğini söyledi. Özel sektördeki ücret politikasında büyük bir sıkıntının yaşandığından yakınan Arslan, şunları söyledi:

“10 yıldır sendikaya üye bir işçinin ücreti, yeni giren işçinin ücretiyle eşitlenince toplu iş sözleşmesi anlamını yitiriyor. Asgari ücret artınca bütün ücretler aynı oranda artmıyor. Özel sektörde özellikle artmıyor ki 15 milyon sigortalı işçinin sadece 2 milyonu sendikalı. Bunların da zaten 1 milyona yakını kamuda. Özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri istisnalar hariç asgari ücret düzeyine düştü. Bu konuda büyük sıkıntı yaşanıyor. Asgari ücret genel ücrete düştü. Bu gerçekten Türkiye için çalışma hayatı için çok önemli bir sorun.”