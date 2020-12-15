Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan ABD'nin yaptırım kararlarına tepki:

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi nedeniyle aldığı yaptırım kararını kınayarak, "Dost ve müttefik iki ülke ilişkisine yakışmayan, dostluk tanımayan bu kararı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararının Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanındaki atılımlarından duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, ambargo ve yaptırımlarla yıldırabilecek bir ülke değildir. ABD'nin yaptırım kararı almasını esefle kınıyoruz. Dost ve müttefik iki ülke ilişkisine yakışmayan, dostluk tanımayan bu kararı reddediyoruz. Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine de ittifak anlayışına da aykırıdır."

ABD'nin aldığı yanlış karardan bir an önce dönmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD, dostluk ve müttefiklik ruhuna uygun olarak varsa sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla ele almalıdır. ABD, Türkiye ile stratejik ortaklık anlayışına uygun olarak ekonomik, sosyal ve uluslararası iş birliği modelini güçlendirecek adımlara yönelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



