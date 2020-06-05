Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Kadına yönelik şiddete artık 'dur' demeliyiz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadına yönelik şiddeti durduramadığımız sürece daha birçok Ayşegül'ümüzü kaybedebiliriz. Bu gidişe artık 'dur' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Hak-İş'e bağlı Öz Büro-İş Sendikası İstanbul 2. Nolu Şube Sekreteri Ayşegül Aktürk'ün İstanbul'da işe gitmek için evinden çıktığı sırada uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların sadece sokakta değil, aynı zamanda iş yerleri ve evlerinde de hak etmedikleri şekilde şiddete maruz kaldığını belirtti.

"Kadına yönelik şiddet, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın asla meşru kabul edilemez. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur." ifadelerini kullanan Arslan, Hak-İş Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddete asla toleransları olmadığını vurguladı.

Her geçen gün artarak devam eden kadın cinayetleri, şiddet, istismar, eşitsizlik, ayrımcılık, yoksulluk ve güvencesizliğin engellenmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Kadına yönelik şiddeti durduramadığımız sürece daha birçok Ayşegül'ümüzü kaybedebiliriz. Bu gidişe artık 'dur' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konfederasyon olarak şiddetle mücadele konusunda kararlılıklarını her platformda dile getirdiklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuza bağlı Öz Büro-İş Sendikamız İstanbul 2 No'lu Şube Sekreteri Ayşegül Aktürk'ün uğradığı canice saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Merhume Ayşegül Aktürk kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, Aktürk ailesine, sevenlerine, Öz Büro-İş camiamıza başsağlığı diliyoruz. Emek hareketinin başı sağ olsun."