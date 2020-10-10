Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin bir maddesinin yanlış olduğunu savunarak, "Kanun zoruyla işçilerin bir başka sendikaya gitmesine gönlümüz razı değil, adil değil, hakkaniyetli değil. Bu bizim sendikalarımız arasında olsa da adil değil." dedi.

Arslan, Lale İş Merkezi'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 Nolu Şubesinin 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada kadın delege sayılarının arttığını belirten Arslan, bunun nedeninin tüzükte yaptıkları değişiklik ve şube başkanının bu konudaki duyarlılığı olduğunu söyledi.

Sendikal mücadeleye daha çok kadın üye ve sendikacının dahil olmasını istediklerini aktaran Arslan, "Kadın liderliği, kadının siyasette, sivil toplumda, meslek örgütlerinde, toplumda liderlik yapması bizim toplumumuza yabancı bir şey değil." ifadesini kullandı.

- "Kararname 2 yıldır Hak-İş'in gündeminde"

Arslan, 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yapılan düzenlemenin yaklaşık 2 yıldır Hak-İş'in gündeminde olduğuna dikkati çekti.

Kararnamenin çalışanlara kadro veren yönünün tarihi bir başarı olduğunu vurgulayan Arslan, taşeron sisteminin sürdürülebilir olmadığını anlatmak için mücadeleye 2010'da başladıklarını ve kadro mücadelesini başarıyla tamamlandıklarını anlattı.

Toplu sözleşmeler konusunda bir geçiş dönemiyle daha karşı karşıya olduklarına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Geçiş dönemi temmuzda belediyelerde bitti, şimdi de 1 Kasım'da kamuda bitecek. 696'nın mimarı Hak-İş'e karşı bir kısım gruplar harekete geçti. Niçin? Dün sokakta olmayanlar, dün arkanızda olmayanlar, dün size karşı 'siz kadro alamazsınız' diyenler bugün sanki size sahip çıkıyormuş gibi bir noktadalar, bu oyuna gelmeyelim. Unutmayın ki tarih vefayı sadece İstanbul'da bir semt olarak düşünenleri hep cezalandırmıştır. Dün neyi söylediysek, taşeron mücadelesinde hangi noktada mücadele ettiysek bugün de aynı noktadayız.

696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede bir yanlışlık var. Kanun zoruyla işçilerin bir başka sendikaya gitmesine gönlümüz razı değil, adil değil, hakkaniyetli değil. Bu bizim sendikalarımız arasında olsa da adil değil. İşçiler kendi iradeleriyle sendikalarını değiştirsinler, kanun zoruyla hayatlarında bir gün taşeron işçiye selam vermemiş bir kısım sendikalara üyelerimizi mahkum etmeyin."

- "Yardımcı iş-asıl iş dönemi bitti"

Taşerondan kadroya geçen bütün işçilerin asıl işte çalıştığının altını çizen Arslan, "Yardımcı iş-asıl iş dönemi bitti. Bunu herkes bilsin. Hak-İş'in derdi 'yardımcı iş, asıl iş, bunlar kadro alsın' değil, bunlar bitti. Biz bunları 2017'nin aralık ayında bitirdik. Ne istiyoruz biliyor musunuz? Şu anda hangi sendikalarda arkadaşlar örgütlüyse orada devam etsinler istiyoruz, toplu sözleşmeyi onlar yapsın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, geçiş döneminin tamamlanmasının ardından 696 sayılı KHK'de öngörülen düzenlemenin 1 Kasım itibarıyla hayata geçeceğini, düzenlemeyle 106 bin üyenin başka sendikalara geçeceğini, görevlerinin sona ereceğini ve uzun yıllar çalıştıkları sendikadan koparılacaklarını belirtti.

Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Arslan, "Bu adaletsizliğe, haksızlığa, işçilerin iradesini yok sayan, zorla bir başka sendikanın üyesi yapan anlayışa itirazımız var. Bu düzenleme bizim istediğimiz gibi olursa, herkes şu an üye olduğu sendikada kalırsa kimsenin ücret, statü, kadro ve sosyal hak kaybı olmayacak." diye konuştu.



