HAK-İŞ çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti

HAK-İŞ Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamasında, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Sivas’ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla HAK-İŞ İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı bulamadıklarını söyleyen HAK-İŞ İl Başkanı Nihat Şimşek, bu imkanlar olmasa bile 1 Mayıs’ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını belirtti. İl Bakanı Nihat Şimşek konuşmasında, “HAK-İŞ olarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerinin sorunlarının çözümünü ve tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

İş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyor ve gençlerin eğitim, staj, işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz.’’