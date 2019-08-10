Hak-İş bayram sonrası açlık grevi başlatacak

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevi başlatacaklarını bildirdi.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm çalışanların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirten Arslan, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı sonrası açlık grevi başlatacaklarını kaydetti.

Hak-İş olarak bayrama buruk girdiklerini bildiren Arslan, "31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve HDP'li bazı belediye başkanları, Hak-İş üyesi işçilere yönelik bir 'cadı avı' başlatmış, binin üzerinde Hak-İş üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edilmiş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskılar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi başta olmak üzere, CHP'li bazı belediyelerde işten atılan Hak-İş üyelerinin 108 gündür işlerine dönmek için eylem yaptığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"İşinden, aşından, ekmeğinden edilen üyelerimiz ve aileleri Kurban Bayramı'na da buruk bir şekilde girmektedir. Her fırsatta CHP'li belediye başkanlarına ve CHP yöneticilerine seslendik, işten atılan üyelerimizin işe iadeleri talebiyle binlerce üyemizin katılımıyla Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve

Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirdik. CHP Genel Merkezi önünde 'Söz namustur, gelin dediniz geldik' dedik ama yine sesimizi duymadılar. Her fırsatta bizim niyetimizi sorgulayan, bizim eylemlerimizden siyasi bir çıkarım yapmaya çalışan CHP'li yöneticilere Kurban Bayramı sonuna kadar süre veriyoruz. İşten atılan üyelerimizin işlerine başlatılmalarını istiyoruz. Bu talebimize olumlu yanıt verilmezse, Bolu Belediyesi önünde açlık grevi başlatacağız. Biz, işimizi ve ekmeğimizi istiyoruz.

İşini kaybeden üyelerimiz işlerine dönünceye kadar bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz, hakkımızı ve hukukumuzu koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Konfederasyonumuz adına, tüm çalışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyor, kardeşlik, barış, mutluluk ve esenlikler içerisinde daha nice bayramlara ulaşmayı diliyoruz."