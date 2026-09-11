HAK-İŞ Başkanı Arslan 12 ülkenin İsrail yerleşimlerine kısıtlama kararına destek verdi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerine yönelik ticari kısıtlamalar getirilmesi konusunda 12 ülkenin ortaya koyduğu ortak iradeyi desteklediklerini yazılı açıklamayla duyurdu. Arslan, uluslararası toplumu Gazze'deki soykırımın durdurulması, işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için "daha cesur ve kararlı adımlar" atmaya davet etti.

Ortak iradeyi ortaya koyan 12 ülke Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere. Arslan bu adımı, "önemli ve anlamlı bir adım olarak değerlendiriyor, alınan kararı destekliyoruz" sözleriyle karşıladı.

"HAK-İŞ olarak, Filistin halkının topraklarını gasbeden, işgali ve yasa dışı yerleşim politikalarını sistematik biçimde sürdüren Siyonist İsrail'e karşı uluslararası toplumun artık kınama ve açıklamaların ötesine geçmesi gerektiğine inanıyoruz" diyen Arslan, İsrail'in hukuksuzluklarını sürdürmesinin siyasi, diplomatik ve ekonomik bir karşılığı olması gerektiğinin altını çizdi.

Arslan, "Atılan bu adımın, Siyonist İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesine ve işgal politikalarına karşı daha kapsamlı somut yaptırımların hayata geçirilmesine öncülük etmesini bekliyoruz" dedi. Filistin halkının yaklaşık bir asırdır işgal, zorunlu göç, abluka, şiddet ve baskılar karşısında onurlu mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Devletlere ticari ve ekonomik kısıtlama çağrısı

Gazze'de yaşanan zulüm karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını aktaran Arslan, "İnsanlığın ortak vicdanı, İsrail'in işgal ve soykırım politikalarından daha güçlü olmalıdır" ifadesini kullandı. Devletleri, Siyonist İsrail'e yönelik etkili ticari ve ekonomik kısıtlamaları derhal hayata geçirmeye, uluslararası hukuku uygulamaya ve Filistin halkının temel haklarını güvence altına almaya davet etti.

Arslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "HAK-İŞ olarak, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmaya, adaletin ve insanlığın sesini her platformda yükseltmeye devam edeceğiz."