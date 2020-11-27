HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına 120 ülkeden başvuru oldu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına 120 ülkeden 4 bin 217 film başvurusu oldu. Yarışmada ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül verilecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından yerli ve yabancı pek çok sanatçı, siyasetçi ve sendikacının katılımıyla 3 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarışmanın dünya genelinde bir marka olduğunu bildirdi.

15 Eylül itibarıyla başvuruları sona eren yarışmaya 120 ülkeden 4 bin 217 film ile katılım olduğunu ifade eden Arslan, şu bilgileri paylaştı:

"Hindistan, 409 film başvurusu ile ilk sırada yer aldı. İran 369 film başvurusu ile ikinci sırada yer alırken, Türkiye 219 film başvurusu ile ilk üçe girdi. Hindistan, İran ve Türkiye'yi ABD, Brezilya, İtalya, Fransa, İspanya, Rusya ve İngiltere izledi. Yarışmamıza, Amerika'dan 181, Brezilya'dan 146, İtalya'dan 142, Fransa'dan 131, İspanya'dan 121, Rusya'dan 118 ve İngiltere'den 104 film ile katılım oldu."

- "Koronavirüs ile ilgili yüzden fazla film geldi"

Dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yarışmaya yoğun başvuru olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Yarışmamıza, Kanada, Arjantin, Meksika, Mısır, Çin, Almanya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, Kore, Avustralya, Yunanistan, Endonezya, İsrail, Nijerya, Bangladeş, Romanya, Irak, Pakistan, Tayvan, Filistin, Lübnan, Afganistan, Hırvatistan, Japonya, Tunus, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Finlandiya, Gana, Kamerun, Kosta Rika, Porto Riko, Malavi, Burundi, Senegal ve Mali gibi dünyanın dört bir yanından katılım oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle bütün sektörlerde ve özellikle sinema sektöründe yaşanan durgunluk dikkate alındığında, yarışmamızın önemi ve başarısı bir kez daha ortaya çıktı. Yarışmamıza koronavirüs ile ilgili yüzden fazla film geldi. Filmlerde karantina dönemi, hasta yakınları, sağlıkçılar olmak üzere birçok temanın işlendiğini gördük. Bu zor süreçte kimsenin evlerden çıkamadığı bir dönemde sinema yapmak için emek veren, üreten, beyaz perdeye yansıttıkları emeği bizimle paylaşan bütün yapımcı ve yönetmenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz."

- Ödül 60 liranın üstünde

Arslan, 2012 yılında başlattıkları ve 2016'dan bu yana uluslararası düzeyde düzenledikleri kısa film yarışması kapsamında dağıtılan ödüllerle ilgili sektöre maddi katkıda bulunduklarını kaydetti.

Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda ödül verdikleri bilgisini paylaşan Arslan, şunları kaydetti:

"Birinci olan filme 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 2 bin 500 lira ve 2 bin 500 lira Necati Çelik Özel Ödülü de olmak üzere toplamda 60 bin lirayı aşkın ödül veriyoruz. Yarışmada ayrıca Sendikacı Gözünden kategorilerinde belirlenecek eserlere de ödül ve plaket takdim ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. HAK-İŞ dokuzuncu Uluslararası Kısa Film Yarışmasını da başarıyla ve rekor bir başvuruyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmenlere, oyunculara, kısacası sinema emekçilerine yarışmamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz."