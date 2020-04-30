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Aktüel

HAK-İŞ 81 ilde 1 Mayıs için meydanlarda

HAK-İŞ Konfederasyonu, “1 Mayıs Haftası” kapsamında 81 ilde valiliklerce belirlenen alanlarda temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okudu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:09:24 -
HAK-İŞ 81 ilde 1 Mayıs için meydanlarda

HAK-İŞ Konfederasyonu, “1 Mayıs Haftası” kapsamında 81 ilde valiliklerce belirlenen alanlarda temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okudu.


Korona virüs salgını sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayan HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs günü büyükşehirlerde tedbir amacıyla sokağa çıkma yasağının olmasını da dikkate alarak 30 Nisan günü saat 11.00’de 81 ilde valiliklerce belirlenen alanlarda temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okudu. 1 Mayıs Haftası kutlamaları kapsamında HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı, yarın saat 09.00’da Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakacak. Ardından Atatürk Anıtı’na HAK-İŞ’in 1 Mayıs çelengi bırakılarak, 1 Mayıs bildirisi okunacak. İstanbul İl Başkanlığının yanı sıra bazı illerde de 1 Mayıs bildirilerini okumak üzere HAK-İŞ İl Başkanlıkları alanlarda olacak.

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