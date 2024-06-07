Ersin Ramoğlu, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın CHP'li olmasına ve Mersin Belediyesi'nde çalışmasına dair eleştirilerde bulundu. Gökayaz'ın birçok yerden maaş aldığını ve bunun etik olmadığını vurgulayan Ramaoğlu, Gökayaz'ın Vahap Seçer ile birlikte belediyeyi yönettiği iddialarını gündeme getirdi. Ramoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'a soralım şimdi.

Hem baro başkanı hem de CHP'li birine danışmanı olmak etik midir?

Mersin Belediyesi'ne ait Deniz Kızı A.Ş'nin de patronuymuşsun!

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Kaç yerden ve ne kadar ballı maaş alıyorsun Semih Bey?

CHP'li gençler işsiz gezerken kardeşlerini ve yeğenlerini belediyeye doldurmak nasıl bir vicdandır? Yastığa başını koyarken rahatsız olmuyor musun?

Yoksa "Bu bizim hakkımız" mı diyorsun?

Vahap Seçer ile birlikte belediyeyi kafanıza göre yönettiğiniz iddiaları doğru mu?

Cevap vermeni beklemiyorum.

Biz sorularımızı tarihe not düşmek için sorduk.

TÜRKONFED üzerinden siyaset yapan Süleyman Sönmez ve kankisi Hüseyin Kış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi...

Ve haktan hukuktan söz ettiler...

Hak hukuk kim, Süleyman Sönmez kim?

Aynı şekilde kankisi Hüseyin Kış kim?

Hak hukuk bu şahsiyetlere söker mi?

Kara kabukluyu karıştırma zamanı geldi arkadaş..."