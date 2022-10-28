‘hak, hukuk, adalet’ diyen solcularda son durum: Kani Beko’dan iki kızı ve damadına belediyede torpil!

DİSK Genel Başkanlığından sonra CHP İzmir Milletvekili olan Kani Beko’nun iki kızı ve damadının İzmir Büyükşehir Belediyesinde torpille işe girdiği ortaya çıktı. Çıktığı bir TV programında iddiaları yalanlayamayan Beko’nun savunması da ‘’pes’’ dedirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko’nun iki kızı ve damadının İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular’a konuk olan Beko, ”Karşı karşıya geldiğiniz İzmir Büyükşehir Belediyesinde 2 kızınız ve damadınızın kadrolu işe alındığı iddiası doğru mu?” sorusuna, ‘’Doğru’’ diyen Beko için sosyal medyada, ‘’Solculara-devrimcilere hak, hukuk, adalet arat. Kendi çocuklarını torpille işe aldır. Harika bir mücadele örneği sergiliyorlar’’ şeklinde yorumlar yapıldı.

Beko, kızının spor bölümünden mezun olduğunu ve bakmakla yükümlü olan bir ailesi, çocukları olduğunu kaydederek, bunun için çalışması gerektiğini söyledi.