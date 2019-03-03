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"Hak eden yapı müteahhidi, itibarına kavuşacak"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:- "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik, yapı müteahhitliği mesleğini hakkıyla yapanların hak ettiği nitelikli, nicelikli ve itibarlı konumuna kavuşturacak"- "Sektörde yeni bir sayfa açılıyor"

03 Mart 2019 Pazar 16:56
"Hak eden yapı müteahhidi, itibarına kavuşacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'in, yapı müteahhitliği mesleğini hakkıyla yapanların hak ettiği nitelikli, nicelikli ve itibarlı konumuna kavuşturacağını belirtti.

Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"i değerlendirdi.

Durbakayım, sektörde yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek sektörümüz gerekse nihai tüketiciler, sektörün en önemli kriterlerini yerine getirmeyen birtakım müteşebbisler nedeniyle birçok kez ağır bedeller ödedi. İş tecrübesi olmayan, mali yapısı bozuk olan, mesleki etik kuralları hiçe sayan birtakım müteşebbislerin yıllar boyunca sektörde faaliyet göstermemesi gerektiğinin altını çizdik. Bu işe bir disiplin getirilmesini dillendirdik ve önerilerde bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uzun ve detaylı bir çalışmadan sonra bu sorunumuzu da çözdü. Bu konuda başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese müteşekkiriz. Yeni yönetmelik ile birlikte sektöre zarar verenlerin ortadan kalkacağını, kangrene dönüşen yaraların iyileşeceğini düşünüyoruz."

Durbakayım, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'in, yapı müteahhitliği mesleğini hakkıyla yapanların hak ettiği nitelikli, nicelikli ve itibarlı konumuna kavuşturacağını belirtti.


- Riskli yapı stoku


Nazmi Durbakayım, Türkiye'deki 250 binin üzerindeki yapı müteahhidi olmasından da kaynaklanan, çözmeleri gereken 5-6 milyon riskli yapı stokunu da hiçbir zaman göz ardı etmediklerini, riskli yapı stokunu müteahhit ve hak sahibinin hep birlikte, seferberlik halinde çözümlemesi gerektiğini vurguladı.

Durbakayım, müteahhitlik sektöründe uygun bir klasman yapılmasını, riskli yapı stokunun artık artmayacağı ve mevcut stokun daha rasyonel olarak bertaraf edileceğinin müjdecisi olarak değerlendirdi.

Sektörde iş yapan müteahhitlerin, samimiyetle, kendilerine mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkılarının olup olmadığını sorması gerektiğini belirten Durbakayım, "Riskli yapı yapanların, verdikleri bu zarar için telafi imkanı doğmuştur. Bireysel hataların yanı sıra sistemin boşluk ve eksiklerinden faydalanan zümrelerin yarattığı tahribatın bedellerinin de tüm müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de büyük haksızlık olur. Bu zümrelerin de vicdan muhasebelerini yaparak varsa bir borçları, bu seferberlik onların borçlarını ödemeleri için bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.

Durbakayım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un sektörün içinden biri olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanımız Sayın Murat Kurum, sektörümüzün sıkıntı ve gereksinmelerini çok iyi bilmesinin verdiği farklılıkla, neticeye giden süratli çözümcü yapısı ile ihtiyacımız olan kanun ve yönetmelik çalışmalarını bilhassa STK’lardan olmak üzere her kesimden görüş alarak hayata geçirmektedir. Bizlerin de öz eleştirimizi yaptığımız bu dönemi iyi değerlendirerek ülkemizin müteahhitlik sektöründen beklediği güven endeksi yüksek, nitelikli, nicelikli yerli ve milli üretime ağırlık veren bir politika ile istihdam seferberliğindeki öncülüğümüzü bırakmamamız lazım."



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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:56
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