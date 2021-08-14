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Dünya Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem! Dehşete düşüren görüntüler...
Dünya

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem! Dehşete düşüren görüntüler...

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sallantıyla sokağa dökülen halkın paniği kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 16:31:00 - 2021-08-14 17:02:55

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Halk sokaklara döküldü

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Yorumlar

Harun Yusuf Nuhhan

Rabbim afatından ülkemizi milletimizi korusun. Rabbim depremde can ve mal kaybını azaltacak Yök' den bilim insanları yetiştirmeyi nasip etsin. Ingilizceden 78 alan proflar ve prof olunca medyatiklige soyunma hakkı varmış gibi kişiligi gelişmemis gösteriş budalası ilimsiz bilinçsiz para hırslı her türlü meslekden proflardan bu ülkemizi koru. ALLAHIM YÖK DEN BİLİM ADAMI YETİŞTİREN MİLLETİN RUHUNU RAHATLATIP GÜVENECEGİ PROFLARI COGALT BU ÜLKEMDE. NE OLUR BU YÖK dekilerin yüzünden memleketimi cezalandırma Bu avrupa ingiliz Amerika sevdalısı deyil Türkceden 100 alanı prof yapacak yök e proflar atat. Yoksa bu devirde bile ingiliz hayranlıgı olan yök bize ilim insanları vermeyecek.
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