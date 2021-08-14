Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem! Dehşete düşüren görüntüler...
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sallantıyla sokağa dökülen halkın paniği kameralara yansıdı.
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Halk sokaklara döküldü
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.