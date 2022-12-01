Haiti'de 2022'de 2 bin 769 kişi öldürüldü

Karayip ülkesi Haiti'de, 2022'nin başından bu yana 2 bin 769 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti insan hakları savunma örgütü, başkent Port-au-Prince bölgesinde 2 bin 769 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölümlerin yüzde 80'den fazlasının ateşli silahlarla olduğu ifade edilen açıklamada, yüzde 15'inin ise bıçak ve kesici maddelerden kaynaklandığı belirtildi.

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle nisan ayından bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 3 bini aşkın kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.