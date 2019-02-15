0553 313 94 23

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise görevinden ayrılmayı reddetti

Haiti Devlet Başkanı, protestolar devam ederken "Ülkeyi silahlı gangsterlerin ve uyuşturucu kaçakçıların ellerine terk etmeyeceğim” diyerek makamını terk etmeyi reddettiğini belirtti.

15 Şubat 2019 Cuma 10:39
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise görevinden ayrılmayı reddetti

Haiti Devlet Başkanı, protestolar devam ederken "Ülkeyi silahlı gangsterlerin ve uyuşturucu kaçakçıların ellerine terk etmeyeceğim” diyerek makamını terk etmeyi reddettiğini belirtti.


Haiti’de, yolsuzlukla suçlanan Başkan Jovenedt Moise sessizliğini bozdu. Moise’nin istifasını isteyen kişilerin bir haftadır süren gösterilerinde 7 kişi ölürken Moise, yaptığı televizyon konuşmasında ülkeyi silahlı gangsterlerine ve uyuşturucu kaçakçılara terk etmeyeceğini belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.


ABD, Haiti’de önemli görevleri bulunmayan ABD personeli ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti. Kanada, Haiti’deki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.


Geçtiğimiz hafta binlerce Haitili, Başkent Port au Prince ve diğer şehirlerde gösteri yaparak lastik yaktı ve polise taş fırlattı. Ülkede güvenlik durumu kötüleşirken çok sayıda yabancı turist otellerde mahsur kaldı.


2017’den beri başkanlık görevini yürüten Moise’in muhalefete yaptığı konuşma isteği cevapsız kaldı. Bir mahkeme raporunda, 2008 yılından sonra Venezuela tarafından Haiti’ye verilen kalkınma kredisini zimmetlerine geçirdiğinin açıklanmasından sonra muhalefet, halkı protesto gösterileri yapmaya çağırmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM50 dk önce
    ABD HER YER KARIŞSIN İSTİKRARSIZ OLSUN İSTİYOR.TÜRKİYEKENDİ AYAKLARIÜZERİNDE DURMAYA VE DARBE GİBİ İÇKARIŞIKLIK SEBEBLERİNİ KALDIRMAYA BAŞLADI.BUNLARIN İŞİNE GELMEZ

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
  1. Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
  2. Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya..
  3. Yol inşaatından tarih çıktı,..
  4. Kırsaldaki gençler ’Mobil Gençlik..
  5. Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
  6. Başkan Özakcan, Mimar Sinan..
  7. Milletvekilinin 'hırsızlık' denemesi..
  8. Doktora sormadan ilaç kullanmayın
  9. Porsuk Çayı’nda ceset bulundu
  10. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor
  11. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
  12. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
  13. Michelin'den 300 liraya varan araç..
  14. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
  15. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
  16. Sivil toplum ağı genişliyor
  17. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
  18. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
  19. Avrupa borsaları
  20. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
  21. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
  22. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
  23. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
  24. Samsun'daki silahlı kavga
  25. İki yıla kadar hapis gerektiren..
  26. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
  27. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
  28. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
  29. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
  30. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

Günün Karikatürü

15 Şubat 2019
Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi