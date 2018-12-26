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Hainlerin Türkiye düşmanlığı bitmiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Berlin ziyaretinde bir araya geldiği PKK sempatizanı Sevim Dağdelen'in mensubu olduğu Alman Sol Parti, sözde “bilimsel bir rapor” hazırlayarak, Türkiye’nin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasına izin vermemek için yaptığı hamleleri “işgal” olarak tanımladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
Hainlerin Türkiye düşmanlığı bitmiyor!

Alman Federal Meclisindeki Sol Parti, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG yuvalarına yönelik operasyonlarını, hazırladığı sözde “bilimsel bir rapor” ile “işgal” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD-YPG işgalinden kurtararak özgürleştirdiği Afrin, Azez, El Bab ve Cerablus bölgelerinden bahseden rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği yeni operasyon sinyalini “işgalin sürmesi” olarak betimledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrasında başlayan sürece atıfta bulunan sözde rapor, Türkiye’nin bu operasyonunun “bilinmeyen bir tarihe” ertelendiğini aktardı.

Alman hükûmetinin Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili henüz resmi bir tutum içerisine girmediğinden bahseden rapor, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Mart 2018’de söylediği “Türk ordusu oraya kalıcı olarak yerleşirse, bu uluslararası hukuka aykırı olur.” açıklamasına atıf yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta “Suriye’nin toprak bütünlüğüne duyulan saygıdan” bahsetmesine ve terör örgütlerinin işgali altındaki toprakların özgürleştirilerek gerçek sahiplerine devredileceğini açıklamasına rağmen söz konusu ithamını sürdüren Alman Sol Partisi, rapordan bağımsız olarak da bir açıklama yaptı.

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PKK/PYD-YPG sempatizanı Dağdelen iş başında

Sol Parti’nin terör örgütü PKK/PYD-YPG sempatizanı Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, bu sözde raporun Alman Federal Hükümeti için bir “uyandırıcı olması gerektiğini” açıklayarak, “NATO müttefiki olan Türkiye’nin, Suriye’deki işgalini sonlandırması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

TM Dijital Haber Merkezi

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
  1. Sol Parti
  2. Türkiye
  3. Alman Federal Meclisi
  4. Afrin
  5. Azez
  6. El Bab
  7. Sevim Dağdelen

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy12 sa önce
    Bu kadının ...  Almanlar ile Pkk'lılar işgal etmiş.
  • hsnhsn12 sa önce
    K.klçdrğlı ... yerlerine kına yaksın bu terörist garı kk nin sırtını sıvazladığı alman ... değil mi kk nin gözü neden açılmaz bu hdpkk yalaması alman uşağı karşısında acaba .. Mııı
  • Aydın Aydın 12 sa önce
    Türkiye terör koridorunu elinize verdi.

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