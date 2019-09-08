Hainlerin sığınağı Kandil Post

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Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan yazılar ve haberler yapan Batı medyası, skandallarına bir yenisi daha ekledi. Amerika’da yayımlanan Washington Post gazetesi, terör yandaşı HDP’li Ahmet Türk’ün sözlerini ‘makale’ diye sundu. Türk’ün küstah açıklamalarını yayımlayan Washington Post, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan’a hakaret etti

Teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Ahmet Türk, Amerikan The Washington Post’a propaganda yazısı yazdı. Türk, gerçekleri çarpıtarak uluslararası toplumdan destek aradı. “Teröre destek vermedim” gibi komik bir iddiada bulunan Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “tiran” olarak bahsederek hakarette bulundu. “Seçmen beni belediye başkanı olarak seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha farklı fikirleri vardı” başlıklı yazı yazan Türk, ”Erdoğan, İstanbul seçimlerini ‘hangi cesaretle’ iptal etti?” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na övgü yağdırdı

Milletin oylarının nasıl gaspedildiğinden bahsetmeyen Türk, CHP’li İmamoğlu’nu ima ederek, “Bizimle dayanışma halinde olduğu için tehdit ediliyor” ifadesini kullandı. “Erdoğan’ın seleflerinin geçtiğimiz on yıllarda Kürt halkı üzerinde anti-demokratik taktikler geliştirdiklerini kabul etmeli, görmeli” diyen Türk, şöyle devam etti: “Hepimiz teröre destek olmakla suçlanıyoruz. Gerçekte ise Erdoğan’ın kapsamı geniş bu suçlamasına hedef olan on binlerce insan gibi yaptığımız tek şey hükümetin tiranlık politikalarına karşı çıkmak.”

Kayyımlara savaş açmışlardı

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, kayyım atamalarını manşetten, “Türkiye’de hükümetin belediye başkanını görevden alması sonrası öfke” başlığı ile duyurmuştu. W.Post’un Diyarbakır’da kararı protesto eden HDP’lilere Türk polisinin sözde şiddet uyguladığı bir görseli kullanması dikkat çekmişti. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın yazısını yayımlamıştı. Onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK’nın elebaşlarından Bayık, Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştı. ABD Başkanı Trump’ın “fake news (yalan haber)” dediği W.Post, iki yıl önce de FETÖ elebaşı Gülen’e sayfalarını açmıştı. Terörist Gülen, Batı’ya seslenerek, “Türkiye’ye müdahale edin” demişti.