Hainlerin kabusu olan o tarihi gece unutulmadı! Vali Demiryürek'ten kararlılık mesajı!

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin milletin iradesi, vatan sevgisi ve devlete bağlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Vali Demiryürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşların canları pahasına gösterdiği cesaret, kararlılık ve fedakârlıkla millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti. O gece milletin her kesiminin tarihî bir kahramanlık örneği sergilediğini vurgulayan Demiryürek; 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik, demokrasiye bağlılık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Mesajında birlik ve dayanışma ruhunun milletin en büyük gücü olduğunu belirten Demiryürek; bu bilincin demokrasiye, hukuk düzenine ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının en sağlam teminatı olduğunu ifade ederek ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceğinin ortak değerler etrafında kenetlenerek korunmaya devam edileceğini dile getirdi. Devletin anayasal düzene, milletin huzuruna ve ülkenin güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Vali Demiryürek, milletin desteğiyle birlik ve bütünlüğe yönelik hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Vali Murat Sefa Demiryürek mesajının sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu ömürler dilediğini belirtti.