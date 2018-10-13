Hainleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz

Isparta’da komandolara Bröve Takma Töreni’ne katılan Başkan Erdoğan, miting havasında geçen toplu açılışta vatandaşlara hitap etti. Terörle mücadeleye değinen Erdoğan’ın hedefinde PKK/PYD vardı: “Şimdi de Münbiç’te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? ‘Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.’ Oraya da girilecek.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi de Münbiç’te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Evet ‘biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın’. Oraya da gidilecek, niye? Çünkü bize söz verdiler, ‘90 günde burayı terk edeceğiz’ dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak” dedi. Başkan Erdoğan, Hükümet Meydanı’nda düzenlenen Toplu Açılış Törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. Isparta’ya olan şükran borcunu ödemek istediğini belirten Erdoğan, “5 ay önce Isparta’ya gelerek vatandaşlardan 24 Haziran’da ‘sandıkları patlatın’ dedik. Siz de verdiğiniz sözü tuttunuz ve 3-1 yaptınız. Demek ki biraz daha çalışsaydık 4-0 olacaktı” ifadesini kullandı.

Teröristlere kan kusturuyoruz

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus’tan El Bab’a, Afrin’den Irak’ın kuzeyine, Cudi’den Gabar’a, Tendürek’e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Ne demiştik, ‘inlerine gireceğiz, inlerine’. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor.

Belediyeleri peşkeş çekemezler

Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, ne tür bir yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi dinliyoruz, biliyoruz. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Türkiye’nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de belediye imkanlarının şehir eşkıyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz.”

Bay Kemal sen bitin, bittin...

Son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bay Kemal, hastanelerde tedavi, ameliyat durdu mu, durmadı mı, gel de Isparta’da şehir hastanesine bak. Atıyorsun da dikkatli at, en güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyorsun, vah zavallı vah. Sen bittin, bittin. Tükendin sen, yapacağın bir şey yok.

Bunlar mandacı

Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Bunların tarihi kimi zaman Mussolini’nin faşist rejimine selam göndermelerle kimi zaman Nazi Almanyası’na övgülerle kimi zaman da Amerikan bayrağıyla poz vermelerle doludur. Geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar. Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, memleketin üzerine ‘acı sakız gibi yapışan’ bir ana muhalefete sahibiz.”

Açılışa MHP’liler de katıldı

Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplu açılış törenine geçildi. “Tüm eserler Ispartamıza, Ispartalı kardeşlerime ‘hayırlı olsun’ diyorum. Daha nice eserlerin açılışında sizlerle bir arada olmayı Rabbim bizlere nasip etsin, yolumuz açık olsun. Bu duyguları bir dua olarak kabul edin” diyen Erdoğan, beraberindekilerle eserlerin açılışını gerçekleştirdi. Törende Bakanlar Hulusi Akar, Mehmet Kasapoğlu ve Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun ile MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram da yer aldı.

Akar: Silahlı kuvvetlerimiz temizlendikçe güçlendi

Isparta’daki törenlerde Başkan Erdoğan’a eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı il ve ilçelerde birtakım hainliklere kalkışanları orada kazdıkları çukurlara gömdüğünü belirterek, “Daha sonra 15 Temmuz hainlerini, üniforma giymiş hainleri içimizden temizledi, temizlendikçe güçlendi” ifadelerini kullandı.

Peygamber ocağı

Ordunun Peygamber ocağını olduğunu hatırlatan Bakan Akar, terörle mücadeleye ilişkin şunları söyledi: “Silahlı Kuvvetlerimiz yurt içinde ve dışında terörle mücadele ediyor. Sırasıyla Fırat Kalkanı Harekatı’nı, Afrin’i temizlemek suretiyle ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam ediyorlar. En son bildiğiniz İdlib’de 3,5-4 milyon insanın hayatı söz konusuydu. Oradaki masum insanların, rejimin bombalamasına karşı korunması gerekiyordu. Bizzat Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle, görüşmeler yapmasıyla açtığı yoldan ilerleyerek yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda oradaki 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz, huzur içinde, sulh içinde ateşkesin sağlanmasıyla günlük hayatlarını sürdürebilir hale geldiler. Bunun devamı için aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”