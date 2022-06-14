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Aktüel Hainlere aman yok! Pençe Kilit’te 2 PKK’lı terörist öldürüldü
Aktüel

Hainlere aman yok! Pençe Kilit’te 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda dün 2 PKK’lı terörist daha imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:09:00 -
Hainlere aman yok! Pençe Kilit’te 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu’nda dün bir de acı haber gledi. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi

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