Hainlere aman yok! Pençe Kilit’te 2 PKK’lı terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda dün 2 PKK’lı terörist daha imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu’nda dün bir de acı haber gledi. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi