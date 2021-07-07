Hainler yakalandıkça FETÖ kuduruyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam yaptığı açıklama ile FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın MİT operasyonu ile yakalanarak, Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan İnandı'nın, 2001 yılından bu yana FETÖ'nün 'Kırgızistan sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında ise örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' olduğu öğrenildi.

Üst düzeyleri kaçırıyordu

Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak 2021 yılının Mart ayında karargaha giderek talimat aldı. Örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu tespit edilen İnandı, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladı ve aralarında Mustafa Özcan ile kapatılan Bank Asya'nın eski yönetim kurulu başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 sözde üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasadışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin etti.

Türkiye aleyhine çalışma

Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içinde yer aldığı 1985-1995 yıllarında FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda da görev alan İnandı, 'ev sorumlusu', 'belletmen', 'müdür', 'eğitim danışmanı' pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet etti. Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyet gösteren İnandı, Ankara'da bulunduğu dönemde Adil Öksüz ile de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldi. İnandı'nın FETÖ'nün paralarını Orta Asya'da işlettiği, örgüte eleman kazandırdığı ve Türkiye'nin itibarını istismar ederek Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Yurtdışındaki FETÖ’cü hainler yakalandıkça sıranın bir gün kendilerine de geleceğini düşünen içerideki ve dışarıdaki hainler de kudurmaya başladı.

İnandı’nın paketlenmesinin hemen ardından başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, FETÖ firarisi Emre Uslu ve FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan olmak üzere binlerce FETÖ’cü hain, sosyal medya üzerinden ‘Erdogan Kidnapped Educator’ başlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adam kaçırdığını ve “haydut” olduğunu iddia etti. FETÖ’cü hainler, söz konusu başlığın sosyal medyada yapılan binlerce yorumla trendlere girmesini de sağladılar.

Amaçları mit operasyonuna gölge düşürebilmek

Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, hainlerin aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘adam kaçırma ve haydutluk’ yaftası yapıştırarak MİT’in operasyonuna gölge düşürmek istediklerini söyledi. Gazel, “Yapılan operasyon uluslararası hukuk çerçevesinde yapılmıştır. 15 Temmuz’un 5’inci yılına girdiğimiz bu dönemde bu tür saldırılar yapılması milletimizin ferasetini etkilemek içindir. 15 Temmuz’da ülkemize sahip çıkmak için şehit olan vatandaşlarımızın döktükleri kanı, verdikleri canı hiçe saymaya kalkıyorlar. Milletimizin vicdanında oluşan şuuru, dirilişi küçültmek istiyorlar” dedi.

Elebaşı, uyuyan bütün hücreleri uyandırdı!

FETÖ’nün sistematik bir şekilde saldırdığını belirten avukat Hasan İlter ise şunları söyledi: “Türkiye’de yaşanan son gelişmelere bakıldığı zaman ve aldığım bilgilere göre FETÖ elebaşı, uyuyan bütün hücrelerine ‘uyanın’ talimatı verdi. Ekonominin çöktüğünü ileri sürdüler, Cumhurbaşkanına mafya dediler. Şimdi de bu girişimde bulunuyorlar. Yapılan bu saldırıların hepsi FETÖ elebaşının verdiği talimatlar doğrultusunda yapılmaktadır. Ülkenin her yanını saran ve birçok yerden kökü kazınan terör örgütü, artık ölüm kalım mücadelesi veriyor. FETÖ elebaşı adamlarını diri tutmak adına sürekli ‘yeni bir darbe yapacağız, Cumhurbaşkanını indireceğiz, hakkımızı alacağız’ gibi telkinlerde bulunuyor. Attıkları her adımda dış güçlere güveniyorlar. Hâlâ Türkiye’de istedikleri atı koşturabileceklerini umut ediyorlar.”

